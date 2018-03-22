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Жители Удмуртии должны банкам 128,9 млрд рублей
Опубликована: 20 Марта 2018 г. 10:31 В Удмуртии средства на погашение займов и кредитов тратит каждая вторая семья. Как сообщили в Удмуртстате, на сегодняшний день долг жителей республики перед кредитными учреждениями составляет 128,9 млрд. рублей. Годом ранее эта цифра была на 14,3% меньше – 112,8 млрд. рублей. Получается, что на каждого жителя республики приходится 85180 рублей долговой нагрузки или 3,5 месячного денежного дохода.
За первый месяц этого года жителям Удмуртии выдано рублевых кредитов на 6289 млн. рублей, что на треть больше января прошлого года, в том числе жилищных кредитов - на 1489 млн. рублей, что больше в 2,2 раза. Таким образом, доля выданных населению ипотечных кредитов кредитов возросла с 15% в январе 2017 года до 24% в январе этого года. При этом средняя процентная ставка по жилищному займу снизилась с 11,93% до 9,81%