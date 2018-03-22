Жители Удмуртии должны банкам 128,9 млрд рублей

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 10:31



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За первый месяц этого года жителям Удмуртии выдано рублевых кредитов на 6289 млн. рублей, что на треть больше января прошлого года, в том числе жилищных кредитов - на 1489 млн. рублей, что больше в 2,2 раза. Таким образом, доля выданных населению ипотечных кредитов кредитов возросла с 15% в январе 2017 года до 24% в январе этого года. При этом средняя процентная ставка по жилищному займу снизилась с 11,93% до 9,81%