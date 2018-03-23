Двое лжеполицейских избили и ограбили прохожего в пригороде Ижевска

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 11:34

фото: hibiny.com
Весьма ухищренным способом в Ижевске двое местных жителей ограбили прохожего. На данный момент подозреваемые задержаны и дожидаются решения суда в изоляторе временного содержания.

В дежурную часть отдела полиции по Завьяловскому району обратился 49-летний ижевчанин и сообщил, что его ограбили. Он рассказал, что у одного из кафе в Индустриальном районе Ижевска к нему подошли двое пьяных мужчин, представились сотрудниками полиции и под надуманным предлогом принудили сесть в их автомобиль.

Злоумышленники вывезли потерпевшего за город, на территорию одного из садоводческих массивов, где избили его и похитили мобильный телефон и деньги.

По изъятой записи с камеры видеонаблюдения на территории СНТ личность лжеполицейских была установлена. Ими оказались двое жителей Ижевска, 1985 и 1971 г.р. Часть похищенного у них изъята.

По факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Данной статьей предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.


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