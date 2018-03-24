Врач из Удмуртии скончался в челнинской поликлинике на глазах у пациенток

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 12:37



фото: chelny-izvest.ru фото: chelny-izvest.ru

Трагедия произошла ранним утром 19 марта, в рентгенкабинете городской поликлиники № 5 Набережных Челнов. Ее свидетелями стали три женщины, пришедшие с утра на флюорографию.«Мы были наготове и ждали, когда нас в 7.30 по очереди позовут на рентген. В кабинет с документами в руках вошел врач и, сделав несколько шагов, неожиданно упал. Прибежавшие медики кинулись ему на помощь, но увидели, что он уже мертв», – рассказала в телефонной беседе журналисту «Челнинских известий» одна из пациенток.Коллеги начали сразу оказывать помощь врачу-рентгенологу Радику Идрисову. Но все было бесполезно: он скончался, летальный исход констатировала и приехавшая бригада «скорой». У него диагностирована закупорка артерии оторвавшимся тромбом, в результате произошла мгновенная остановка сердца.«В таких случаях человеку ничем нельзя помочь. В поликлинике Радик Тагирович проработал три года, очень хороший, опытный специалист. Долгие годы, со дня основания, трудился в больнице скорой медицинской помощи. Мы выражаем глубокое соболезнование его родным и близким», – сообщил главный врач горбольницы № 5 Зуфер Насртдинов.Похоронят Радика Идрисова на его родине - в Удмуртии.