Житель Ижевска выиграл в лотерею более 16 млн рублей

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 13:41



фото: stoloto.ru фото: stoloto.ru

Минувший понедельник принес большую удачу жителю Ижевска, который выиграл суперприз в 8178-м тираже «Гослото «5 из 36». Сумма составила 16 462 682 рубля!Счастливчик купил лотерейный билет всего за 80 рублей и сумел угадать все числа выигравшей комбинации: 29, 35, 17, 09, 34 в первом игровом поле, и 04 во втором игровом поле.Это крупнейшая лотерейная победа в республике за последние три года. До нее лотерейным рекордом региона был выигрыш в 6 937 424 рубля, который достался также жителю Ижевска в декабре 2017 года.Согласно статистике государственных лотерей, в 2016-2017 годах обладателями выигрышей свыше 100 тыс рублей стали 94 жителя Удмуртии. 18 из них получили статус лотерейных миллионеров. С начала 2018 года выигрыши от 100 тыс рублей достались 25 жителям региона, трое из них стали миллионерами.