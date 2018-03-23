Житель Ижевска выиграл в лотерею более 16 млн рублей

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 13:41

фото: stoloto.ru
В Удмуртии зарегистрирован крупнейший лотерейный выигрыш за последние три года. Как сообщает пресс-служба «Столото», один из жителей Ижевска стал богаче почти на 16 с половиной миллионов рублей.

Минувший понедельник принес большую удачу жителю Ижевска, который выиграл суперприз в 8178-м тираже «Гослото «5 из 36». Сумма составила 16 462 682 рубля!

Счастливчик купил лотерейный билет всего за 80 рублей и сумел угадать все числа выигравшей комбинации: 29, 35, 17, 09, 34 в первом игровом поле, и 04 во втором игровом поле.

Это крупнейшая лотерейная победа в республике за последние три года. До нее лотерейным рекордом региона был выигрыш в 6 937 424 рубля, который достался также жителю Ижевска в декабре 2017 года.

Согласно статистике государственных лотерей, в 2016-2017 годах обладателями выигрышей свыше 100 тыс рублей стали 94 жителя Удмуртии. 18 из них получили статус лотерейных миллионеров. С начала 2018 года выигрыши от 100 тыс рублей достались 25 жителям региона, трое из них стали миллионерами.


Теги
Интернет Ижевск СКП наркотики дети СМИ Балезино Россия банк спортсмен ЖКХ убийство занятость ДТП правительство Завьялово бизнес пожар преступление Игра Александр Волков Новый год/Рождество алкоголь ГИБДД строительство Голливуд молодежь Глазов суд траур школа инвалид животные выборы США зоопарк лес пенсия здоровье Ижавто кино розыск Владимир Путин семья ветеран промышленность терроризм ГЖД торговля природа Ува видео религия конкурс оружие образование Дмитрий Медведев финансы телевидение полиция рейтинг фестиваль ремонт выставка Сарапул музыка свадьба долг дороги Украина армия технологии безопасность медицина штраф Москва праздник Госсовет УР прокуратура творчество депутат футбол физкультура хоккей транспорт МЧС самолет пристав Малая Пурга Можга вода Удмуртия звезда погода бюджет туризм Воткинск ИжГТУ МВД мода
Все теги
Яндекс.Погода