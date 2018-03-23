Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президентские выборы в России

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 14:44

фото: Марат Гельман
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуру на выборы президента в России. Фотографию страницы журнала опубликовал в своем фейсбуке галерист Марат Гельман.

Карикатура вышла в номере за 14 марта, то есть за несколько дней до президентских выборов в России.

На рисунке у Владимира Путина на руке кукла, которая говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и с завязанными глазами, он произносит: «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!».


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