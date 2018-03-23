Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президентские выборы в России

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 14:44



фото: Марат Гельман фото: Марат Гельман

Карикатура вышла в номере за 14 марта, то есть за несколько дней до президентских выборов в России.На рисунке у Владимира Путина на руке кукла, которая говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и с завязанными глазами, он произносит: «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!».