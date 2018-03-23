|
Крупную партию спиртосодержащей продукции нашли в Ижевске правоохранители
Опубликована: 20 Марта 2018 г. 15:48 В Ижевске после получения информации о незаконной реализации спирта и спиртосодержащей жидкости сотрудники УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике провели проверочную закупку и изъяли образцы алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате исследования образцов было установлено, что на данной продукции отсутствует маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ (перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).
Правоохранители установили места хранения и реализации немаркированной спиртосодержащей и алкогольной продукции. На базах, расположенных в Ленинском районе Ижевска, сотрудники спецслужб в ходе обысков изъяли более 1000 коробок спиртосодержащей продукции и 300 литров спиртосодержащей жидкости.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, спиртосодержащая продукция направлена на исследование.