Крупную партию спиртосодержащей продукции нашли в Ижевске правоохранители

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 15:48



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Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ (перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).Правоохранители установили места хранения и реализации немаркированной спиртосодержащей и алкогольной продукции. На базах, расположенных в Ленинском районе Ижевска, сотрудники спецслужб в ходе обысков изъяли более 1000 коробок спиртосодержащей продукции и 300 литров спиртосодержащей жидкости.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, спиртосодержащая продукция направлена на исследование.