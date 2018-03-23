Мобильное приложение «Мой Дневник» заработало в Удмуртии

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 16:54

фото: ООО Компания БАРС
С 1 января 2018 года школьники Удмуртии и их родители могут скачать мобильное приложение «Мой Дневник», которое позволяет узнать оценки и расписание уроков прямо со смартфона.

Сервисом «Электронный дневник» вот уже несколько лет пользуются все школы Ижевска. Родители привыкли, что успеваемость и другую полезную информацию можно получить, не отходя от компьютера. Благодаря мобильному приложению эта процедура стала еще проще – все данные доступны в любой момент.

Начать пользоваться нововведением очень просто. Надо найти приложение «Мой Дневник»: для Android – в Play Market, для iPhone – в Apple Store. Затем установить приложение на телефон, выбрать свой регион.

Очень удобно, что попасть в «Мой Дневник» можно с помощью пароля и логина портала госуслуг, если вы на нем зарегистрированы. Для этого нужно выбрать кнопку «Вход через ЕСИА». В приложении четыре раздела: «Дневник» – расписание уроков и домашнее задание; «Успеваемость» – оценки ребенка; «Собрание» – информация о классных мероприятиях; «Итоговые» – оценки по четвертях или семестрам.

Удобная навигация и понятный интерфейс позволяют легко найти всю информацию. Разработали и внедрили приложение в Удмуртии.


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