Мобильное приложение «Мой Дневник» заработало в Удмуртии

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 16:54



фото: ООО Компания БАРС фото: ООО Компания БАРС

Сервисом «Электронный дневник» вот уже несколько лет пользуются все школы Ижевска. Родители привыкли, что успеваемость и другую полезную информацию можно получить, не отходя от компьютера. Благодаря мобильному приложению эта процедура стала еще проще – все данные доступны в любой момент.Начать пользоваться нововведением очень просто. Надо найти приложение «Мой Дневник»: для Android – в Play Market, для iPhone – в Apple Store. Затем установить приложение на телефон, выбрать свой регион.Очень удобно, что попасть в «Мой Дневник» можно с помощью пароля и логина портала госуслуг, если вы на нем зарегистрированы. Для этого нужно выбрать кнопку «Вход через ЕСИА». В приложении четыре раздела: «Дневник» – расписание уроков и домашнее задание; «Успеваемость» – оценки ребенка; «Собрание» – информация о классных мероприятиях; «Итоговые» – оценки по четвертях или семестрам.Удобная навигация и понятный интерфейс позволяют легко найти всю информацию. Разработали и внедрили приложение в Удмуртии.