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Житель Ижевска вынул из банкомата 1,2 млн рублей и не успел убежать
Опубликована: 20 Марта 2018 г. 18:08 От сотрудников охраны одного из банков в полицию поступила информация о попытке хищения денег из банкомата. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в помещение с банкоматами, расположенном по ул. Ленина, ночью вошел молодой человек, лицо которого было закрыто медицинской маской. Пройдя к одному из терминалов, злоумышленник подключил к нему свой смартфон и с помощью специального программного обеспечения попытался похитить имеющиеся в нем деньги.
Сотрудники службы безопасности банка, просматривая изображения с камер видеонаблюдения, своевременно обратили внимание на действия злоумышленника, задержали его и передали прибывшим на место преступления полицейским. Задержанным оказался 28-летний ранее судимый житель Ижевска, у которого изъято более 1,2 млн рублей.
Подозреваемый арестован. По факту покушения на кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.