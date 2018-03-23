Житель Ижевска вынул из банкомата 1,2 млн рублей и не успел убежать

Опубликована: 20 Марта 2018 г. 18:08



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Сотрудники службы безопасности банка, просматривая изображения с камер видеонаблюдения, своевременно обратили внимание на действия злоумышленника, задержали его и передали прибывшим на место преступления полицейским. Задержанным оказался 28-летний ранее судимый житель Ижевска, у которого изъято более 1,2 млн рублей.Подозреваемый арестован. По факту покушения на кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.