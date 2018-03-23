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Идею приравнять сожительство к браку в России в Госдуме отклонили
Опубликована: 21 Марта 2018 г. 08:30 Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект, которым сожительство приравнивалось к законному браку. В ходе заседания, состоявшегося во вторник, 20 марта, комитет рекомендовал отклонить эту идею, пишут Известия.
Ранее сообщалось, что проектом закона предлагалось под фактическими брачными отношениями принимать «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство» в течение пяти лет, или проживание в течение двух лет и наличие совместного ребенка.
Глава комитета Павел Крашенинников отметил, комментируя решение об отклонении законопроекта, что даже в зарегистрированном браке может не наблюдаться подобных признаков. Он добавил, что супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах и не иметь общего хозяйства.