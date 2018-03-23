Горячая телефонная линия по вопросам незаконного оборота наркотиков пройдет сегодня в Ижевске

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 09:32

фото: timodm.ru
Сегодня, 21 марта, в Ижевске состоится горячая телефонная линия по вопросам незаконного оборота наркотиков. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 17.00 до 19.30.

Граждане смогут получить консультацию специалистов по вопросам, касающимся незаконного оборота наркотиков, по телефонам УНК МВД по Удмуртской Республике: 415-127 и 415-140 или придя на прием по адресу: Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 120.

Кроме того, о фактах продажи наркотиков, адресах притонов, где употребляют наркотики, местах хранения и продажи наркосодержащих растений (мака и конопли) граждане могут круглосуточно сообщать в полицию по телефону 02 (с сотовых – 102).


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