Горячая телефонная линия по вопросам незаконного оборота наркотиков пройдет сегодня в Ижевске

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 09:32



фото: timodm.ru фото: timodm.ru

Граждане смогут получить консультацию специалистов по вопросам, касающимся незаконного оборота наркотиков, по телефонам УНК МВД по Удмуртской Республике: 415-127 и 415-140 или придя на прием по адресу: Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 120.Кроме того, о фактах продажи наркотиков, адресах притонов, где употребляют наркотики, местах хранения и продажи наркосодержащих растений (мака и конопли) граждане могут круглосуточно сообщать в полицию по телефону 02 (с сотовых – 102).