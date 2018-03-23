В Ижевске замначальника антикоррупционного отдела поймали на взятке

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 10:33

фото: fishki.net
В Удмуртии заместителя начальника отдела полиции обвиняют в получении взятки в значительном размере. Уголовное дело уже направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

Осенью 2017 года заместитель начальника отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ижевску через посредника договорился с одним из местных индивидуальных предпринимателей, оказывающего услуги по доступу в сеть Интернет, о ежемесячном получении взяток в размере 60 тыс. руб. за «общее покровительство». То есть за информацию о планируемых проверках учреждения, а так же за непроведение проверочных мероприятий на предмет соблюдения законодательства в сфере организации и проведения азартных игр.

Всего обвиняемый получил 120 тыс. рублей и 6 февраля 2018 года при получении очередной части взятки был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Удмуртской Республике, заключен под стражу и отстранен от занимаемой должности. Индивидуальный предприниматель и посредник активно способствовали в расследовании и раскрытии преступления, поэтому под уголовное преследование они не попали.

Министром внутренних дел по Удмуртской Республике, генерал-майором полиции Первухиным А.С., по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой указанный сотрудник будет уволен из рядов органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.


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