Житель Воткинска вывел из горящего дома двух человек

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 11:39



фото: 18.mchs.gov.ru фото: 18.mchs.gov.ru

Произошел случай в понедельник, 19 марта. В 12:36 минут Кунгурцев Алексей позвонил на пункт связи Воткинской пожарно-спасательной части и сообщил о горении надворных построек с угрозой перехода огня на жилой дом по улице Краснофлотская. К месту вызова незамедлительно прибыли спасательные службы, которые увидели открытое горение надворных построек с угрозой распространения огня на жилой дом, находящийся под общей кровлей крытого двора.Недалеко от места пожара находились мужчина с многочисленными ожогами тела и хозяйка дома в шоковом состоянии.Выяснилось, что Алексей Кунгурцев возвращался с работы и заметил сильное задымление в одном из частных хозяйств, незамедлительно позвонил в пожарно-спасательную службу города Воткинска и принял решение по спасению людей.«Проходя мимо дома № 7 увидел сильный дым в надворных постройках, не похожий на топку печи. Подбежал к дому, ворота были закрыты, начал стучать, двери открыла хозяйка, которая бегала по двору с кастрюлей в руках и пыталась самостоятельно потушить возгорание, которое уже сопровождалось ярким пламенем и густым черным дымом. Пройдя внутрь задымленного двора, я увидел находящегося на коленях мужчину, который самостоятельно передвигаться не мог. Когда вывел мужчину на свежий воздух, то заметил на его теле ожоги.Потом я вернулся в дом, для того чтобы вывести женщину. Женщина пребывала в шоковом состоянии, не могла оценить сложившуюся обстановку и не собиралась покидать дом. Насильно вывел ее через задымленный двор и в дальнейшем препятствовал ее возвращению в дом, так как она пыталась зайти за документами», - рассказал сам герой.Алексей выполнил свой гражданский долг - спас из огня двоих людей, но героем себя при этом не считает. Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике благодарит Алексея Кунгурцева за смелые и решительные действия, принятые по спасению людей на пожаре.