Ижевчанин в пьяном угаре угнал автомобиль знакомого и попал в ДТП

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 12:42



фото: novosti33.ru фото: novosti33.ru

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержанный был привлечен к административной ответственностиПо регистрационному номеру автомобиля инспекторы ДПС установили владельца, который в последующем написал заявление о совершенном у него угоне автомобиля. По данному факту на данный момент расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».Правоохранители установили, что в день совершения ДТП именно задержанный угнал автомобиль Лада Самара от автосервиса, расположенного около гаражного кооператива по ул. Воткинское шоссе.Также выяснилось, что за несколько дней до совершения преступления хозяин легковушки сдал автомобиль в автомастерскую для ремонта. Он договорился с владельцем автосервиса, что после окончания ремонта автомобиль будет стоять на улице за пределами автосервиса с ключами в замке зажигания. Но прошло 5 дней, а хозяин так и не забрал свою «Ладу»Подозреваемый случайно узнал об этом от самого владельца автомобиля и воспользовался ситуацией. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он угнал машину и попал в ДТП. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, ему придется возместить причиненный владельцу автомобиля ущерб.