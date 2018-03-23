Ижевчанин в пьяном угаре угнал автомобиль знакомого и попал в ДТП

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 12:42

фото: novosti33.ru
Экипаж ДПС выехал на оформление ДТП на ул. Воткинское шоссе с участием двух автомобилей. Выяснилось, что виновник аварии, 32-летний житель Ижевска, управлял автомобилем «Лада Самара» в состоянии алкогольного опьянения, а также не смог предоставить документы на автомобиль.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержанный был привлечен к административной ответственности

По регистрационному номеру автомобиля инспекторы ДПС установили владельца, который в последующем написал заявление о совершенном у него угоне автомобиля. По данному факту на данный момент расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Правоохранители установили, что в день совершения ДТП именно задержанный угнал автомобиль Лада Самара от автосервиса, расположенного около гаражного кооператива по ул. Воткинское шоссе.

Также выяснилось, что за несколько дней до совершения преступления хозяин легковушки сдал автомобиль в автомастерскую для ремонта. Он договорился с владельцем автосервиса, что после окончания ремонта автомобиль будет стоять на улице за пределами автосервиса с ключами в замке зажигания. Но прошло 5 дней, а хозяин так и не забрал свою «Ладу»

Подозреваемый случайно узнал об этом от самого владельца автомобиля и воспользовался ситуацией. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он угнал машину и попал в ДТП. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, ему придется возместить причиненный владельцу автомобиля ущерб.


Теги
ремонт Дмитрий Медведев семья розыск банк МЧС инвалид строительство Украина погода выборы США СКП штраф футбол творчество армия праздник финансы Москва Интернет Россия рейтинг полиция выставка ДТП видео убийство ИжГТУ Сарапул здоровье Воткинск самолет лес ЖКХ мода Новый год/Рождество религия пенсия ГИБДД правительство образование природа траур туризм Глазов Балезино фестиваль Можга Госсовет УР Удмуртия преступление СМИ оружие занятость Александр Волков ГЖД дороги дети телевидение кино зоопарк конкурс физкультура звезда депутат спортсмен безопасность прокуратура торговля технологии Игра наркотики Голливуд хоккей Ува музыка Владимир Путин Ижевск долг МВД ветеран животные пристав вода алкоголь суд транспорт Малая Пурга Ижавто терроризм промышленность бизнес свадьба бюджет молодежь Завьялово пожар медицина школа
Все теги
Яндекс.Погода