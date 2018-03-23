ФСБ изъяла у двух жителей Удмуртии ружья, патроны и гранату

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 13:47



фото: пресс-служба УФСБ России по УР фото: пресс-служба УФСБ России по УР

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у них были изъяты две единицы огнестрельного оружия, 244 патрона к ним, граната РГО с запалом и нитроцеллюлозный (бездымный) порох массой около 200 гр.Установлено, что оружие с боеприпасами, взрывные устройства и взрывчатые вещества задержанные хранили в целях, не связанных с осуществлением экстремистской и террористической деятельности.Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.