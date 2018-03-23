ФСБ изъяла у двух жителей Удмуртии ружья, патроны и гранату

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 13:47

фото: пресс-служба УФСБ России по УР
Двух жителей Удмуртии, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, задержали сотрудники регионального Управления ФСБ России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у них были изъяты две единицы огнестрельного оружия, 244 патрона к ним, граната РГО с запалом и нитроцеллюлозный (бездымный) порох массой около 200 гр.

Установлено, что оружие с боеприпасами, взрывные устройства и взрывчатые вещества задержанные хранили в целях, не связанных с осуществлением экстремистской и террористической деятельности.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.


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