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В Удмуртии неопытный водитель задним ходом сбил пешехода
Опубликована: 21 Марта 2018 г. 14:52 Неопытный водитель в селе Шаркан сбил пешехода. Произошло ДТП 20 марта, около 8:45, напротив дома №68 по улице Советской.
Водитель автомобиля «ВИС-2349», молодой человек 1998 года рождения (водительский стаж — 1 год), при движении задним ходом сбил прохожего, мужчину 1967 года рождения, который с травмами госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участника дорожного движения: «Стремление сэкономить время, невнимательность и самонадеянность становятся причинами большинства дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Уважаемые пешеходы, чтобы избежать трагедии на дороге, переходите проезжую часть строго по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора».