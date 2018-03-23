В Удмуртии неопытный водитель задним ходом сбил пешехода

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 14:52



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «ВИС-2349», молодой человек 1998 года рождения (водительский стаж — 1 год), при движении задним ходом сбил прохожего, мужчину 1967 года рождения, который с травмами госпитализировали.Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участника дорожного движения: «Стремление сэкономить время, невнимательность и самонадеянность становятся причинами большинства дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Уважаемые пешеходы, чтобы избежать трагедии на дороге, переходите проезжую часть строго по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора».