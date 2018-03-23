Двое депутатов Гордумы Ижевска решили сложить полномочия

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 15:55

фото: ok.ru
Заявления о досрочном прекращении своих полномочий написали два депутата Гордумы Ижевска - Денис Балакин и Алексей Наговицын. Как сообщили в гордуме столицы Удмуртии корреспонденту информагентства «Сусанин», заявления депутатов планируется рассмотреть на ближайшей сессии 22 марта.

Денис Балакин – депутат городской думы Ижевска по Союзному округу №20, заместитель Председателя постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии.

Александр Наговицын – депутат городской думы по Пушкинскому округу №14, член постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии.

Оба депутата выдвигались по одномандатным округам. Это означает, что их места будут свободны до следующих довыборов.


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