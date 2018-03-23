Ущерб в почти 150 тыс рублей возместит Ижевску девушка, съехавшая на «Ниве» по лестнице

Опубликована: 22 Марта 2018 г. 08:30

фото: Fotokto.ru
Проехавшая летом 2017 года на автомобиле по лестничному маршу ижевчанка возместит ущерб городскому бюджету. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, и теперь девушка обязана выплатить 149 тыс. 845 руб. в пользу муниципального образования «Город Ижевск».

Ночью 15 июля 2017 года по лестнице, ведущей к набережной ижевского пруда, за рулем автомобиля «Шевроле-Нива» проехала ижевчанка. Была повреждена металлическая конструкция лестничного схода. Через некоторое время 22-летнюю девушку, управлявшую внедорожником, задержали сотрудники ГИБДД. В отношении нее составлено два протокола: один за езду по тротуарам (штраф 2 тыс. рублей), второй за отсутствие полиса ОСАГО (штраф 500 - 800 рублей).

«В результате движения по лестничному маршу, был причинен материальный ущерб муниципальной собственности г.Ижевска, выразившийся в повреждении металлической конструкции лестничного схода, что значительно увеличивает уровень возможного травмирования людей при спуске с указанного объекта от ул. Советской в направлении пр.Дерябина», - уточнили в республиканской прокуратуре.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчица признала исковые требования и теперь обязана возместить материальный ущерб в размере 149 тыс. 845 руб. в пользу муниципального образования «Город Ижевск».


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