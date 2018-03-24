На перроне станции Глазов задержали неадекватного мужчину с марихуаной

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 17:01

фото: 1ul.ru
На перроне станции Глазов транспортными полицейскими был задержан 47-летней, ранее судимый уроженец Удмуртии, который находился в неадекватном состоянии. Для выяснения обстоятельств мужчину доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра в его личных вещах был обнаружен газетный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Согласно заключению экспертизы, данное вещество весом 37,5 грамма оказалось наркотическим средством «марихуана».

Кроме того, при осмотре места жительства гражданина был изъят полимерный пакет с веществом серо-зеленого цвета. Общее количество обнаруженной у подозреваемого «марихуаны» составило 217,4 граммов, что является крупным размером.

По фактам приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере возбуждено уголовное дело.


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