|
На перроне станции Глазов задержали неадекватного мужчину с марихуаной
Опубликована: 21 Марта 2018 г. 17:01 На перроне станции Глазов транспортными полицейскими был задержан 47-летней, ранее судимый уроженец Удмуртии, который находился в неадекватном состоянии. Для выяснения обстоятельств мужчину доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра в его личных вещах был обнаружен газетный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета.
Согласно заключению экспертизы, данное вещество весом 37,5 грамма оказалось наркотическим средством «марихуана».
Кроме того, при осмотре места жительства гражданина был изъят полимерный пакет с веществом серо-зеленого цвета. Общее количество обнаруженной у подозреваемого «марихуаны» составило 217,4 граммов, что является крупным размером.
По фактам приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере возбуждено уголовное дело.