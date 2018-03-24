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За стрельбу из пистолета в окно квартиры ижевчанин получил штраф в 40 тыс рублей
Опубликована: 21 Марта 2018 г. 18:12 В новогодние праздники житель Ижевска решил пострелять из пистолета из окна своей квартиры. 43-летний мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ - стрельба из оружия в не отведенных для этого местах.
В начале января 2018 года ижевчанин решил пострелять из оружия из окна своей квартиры, расположенной в доме по ул. Школьная. В отношении гражданина прибывшими сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении.
В судебном заседании правонарушитель вину в совершении правонарушения признал. Пояснил, что стрелял из списанного охолощенного оружия вместо запуска фейерверка, и злого умысла он не имел.
Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, в качестве смягчающего обстоятельства учел признание вины и назначил правонарушителю штраф в размере 40 тыс рублей с конфискацией оружия.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.