За стрельбу из пистолета в окно квартиры ижевчанин получил штраф в 40 тыс рублей

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 18:12

фото: riaderbent.ru
В новогодние праздники житель Ижевска решил пострелять из пистолета из окна своей квартиры. 43-летний мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ - стрельба из оружия в не отведенных для этого местах.

В начале января 2018 года ижевчанин решил пострелять из оружия из окна своей квартиры, расположенной в доме по ул. Школьная. В отношении гражданина прибывшими сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении.

В судебном заседании правонарушитель вину в совершении правонарушения признал. Пояснил, что стрелял из списанного охолощенного оружия вместо запуска фейерверка, и злого умысла он не имел.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, в качестве смягчающего обстоятельства учел признание вины и назначил правонарушителю штраф в размере 40 тыс рублей с конфискацией оружия.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.


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