За стрельбу из пистолета в окно квартиры ижевчанин получил штраф в 40 тыс рублей

Опубликована: 21 Марта 2018 г. 18:12



фото: riaderbent.ru фото: riaderbent.ru

В начале января 2018 года ижевчанин решил пострелять из оружия из окна своей квартиры, расположенной в доме по ул. Школьная. В отношении гражданина прибывшими сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении.В судебном заседании правонарушитель вину в совершении правонарушения признал. Пояснил, что стрелял из списанного охолощенного оружия вместо запуска фейерверка, и злого умысла он не имел.Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, в качестве смягчающего обстоятельства учел признание вины и назначил правонарушителю штраф в размере 40 тыс рублей с конфискацией оружия.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.