В Ижевске прохожий спас из горящего дома двух женщин

Опубликована: 22 Марта 2018 г. 09:33



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Мужчина очень рисковал, потому что сразу после спасения людей в доме взорвались баллоны с газом.По данным ГУ МЧС по УР, площадь пожара составила 70 кв.м., повреждены имущество и внутренняя отделка, уничтожена кровля дома.