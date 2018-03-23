В Ижевске прохожий спас из горящего дома двух женщин

Опубликована: 22 Марта 2018 г. 09:33

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В переулке Бабушкина в Ижевске накануне, 21 марта, в районе частого сектора  загорелся жилой дом. Как сообщили в группе ИГГС ВКонтакте, ижевчанин Виктор Борисов первым пришел на помощь. Он вынес из дома лежачую бабушку и женщину в шоковом состоянии.

Мужчина очень рисковал, потому что сразу после спасения людей в доме взорвались баллоны с газом.

По данным ГУ МЧС по УР, площадь пожара составила 70 кв.м., повреждены имущество и внутренняя отделка, уничтожена кровля дома.


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