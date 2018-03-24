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Forbes опубликовал список самых надежных российских банков
Опубликована: 22 Марта 2018 г. 10:37 Финансовый журнал Forbes составил рейтинг 100 надёжных российских банков 2018 года. Так, первое место издание отдало "Росбанку", второе —"Юникредит банку", третье — "Райффайзенбанку".
Примечательно, что в тройку лидеров вошли исключительно "дочки" иностранных банков. А вот прошлогодний лидер рейтинга "Сбербанк" опустился в этом году на четвёртое место, пишет Life.
Пятое место у "Ситибанка", затем идёт банк "Нордеа". На седьмом месте ВТБ, на восьмом — "Бэнк оф Чайна". Замыкают топ-10 банк "Интеза" (9-е место) и "Газпромбанк" (10-е место). В группу банков с наивысшей степенью надёжностью вошли "Альфа-банк", "Россельхозбанк" и банк "Российский капитал".