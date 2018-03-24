В Удмуртии осудят наркосообщество из 12 человек

Опубликована: 22 Марта 2018 г. 11:41

фото: 18.мвд.рф
В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, деятельностью которого был сбыт наркотических средств.

В преступном сообществе состояли 12 человек: граждане России и иностранные граждане. Установлено, что в течение нескольких месяцев обвиняемые осуществляли сбыт синтетических наркотиков на территории Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова. Продажи совершались через специально созданный интернет-магазин путем осуществления закладок в тайники, находящиеся в подъездах жилых домов, у подъездов домов, строений и сооружений.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий было изъято почти 4 кг наркотических средств синтетического происхождения, приготовленных к сбыту.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


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