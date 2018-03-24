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В Можге переходившую в неположенном месте школьницу сбил автомобиль
Опубликована: 22 Марта 2018 г. 12:44 В Можге девочка переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбил автомобиль. Произошло ДТП накануне, 21 марта, около 13:55, напротив дома №115 ул. Леспромхоза.
Наезд на пешехода – девочку, 2002 года рождения, совершил водитель автомобиля «ВАЗ-21074», мужчина, 1955 года рождения. В результате происшествия школьница получила травмы и была госпитализирована.
Госавтоинспекция по Удмуртской Республике настоятельно рекомендует родителям проводить с детьми дополнительные беседы о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.