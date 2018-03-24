В Можге переходившую в неположенном месте школьницу сбил автомобиль

Опубликована: 22 Марта 2018 г. 12:44



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Наезд на пешехода – девочку, 2002 года рождения, совершил водитель автомобиля «ВАЗ-21074», мужчина, 1955 года рождения. В результате происшествия школьница получила травмы и была госпитализирована.Госавтоинспекция по Удмуртской Республике настоятельно рекомендует родителям проводить с детьми дополнительные беседы о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.