В Можге переходившую в неположенном месте школьницу сбил автомобиль

Опубликована: 22 Марта 2018 г. 12:44

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Можге девочка переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбил автомобиль. Произошло ДТП накануне, 21 марта, около 13:55, напротив дома №115 ул. Леспромхоза.

Наезд на пешехода – девочку, 2002 года рождения, совершил водитель автомобиля «ВАЗ-21074», мужчина, 1955 года рождения. В результате происшествия школьница получила травмы и была госпитализирована.

Госавтоинспекция по Удмуртской Республике настоятельно рекомендует родителям проводить с детьми дополнительные беседы о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.


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