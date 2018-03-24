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Несовершеннолетние вейперы Удмуртии вскоре не смогут парить
Опубликована: 22 Марта 2018 г. 13:51 В ближайшее время Госсовет Удмуртии рассмотрит проект закона, предусматривающий запрет на продажу в республике электронных испарителей, так называемых вейпов. Об этом в четверг, 22 марта, журналистам рассказала зампредседателя регионального парламента, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова.
Как пишет SM-News, принять закон планируется уже в мае 2018 года. Электронные сигареты запретят продавать в магазинах и киосках, а также ограничат их продажу для несовершеннолетних. Речь идет только об ограничении электронных сигарет и электронных испарителей.