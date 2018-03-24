Психически больной житель Удмуртии убил отца семерых детей

Опубликована: 22 Марта 2018 г. 16:02



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Подозреваемый ранее был неоднократно судим, является инвалидом по психическому заболеванию и незадолго до случившегося по решению суда проходил принудительный курс лечения за причинение ножевого ранения знакомому.Администрация психиатрического учреждения обратилась в суд с ходатайством об отмене принудительной меры, поскольку мужчина, по мнению врачей, больше в ней не нуждался. 7 марта этого года подозреваемый приехал в с. Малая Пурга и поселился с сестрой, ее гражданским супругом – 39-летним потерпевшим и их семерыми несовершеннолетними детьми.20 марта ночью, когда все спали, подозреваемый напал на главу семьи с ножом и нанес множество ударов, в результате которых мужчина скончался в больнице через непродолжительное время.Подозреваемый задержан. На допросе он сообщил следователю, что услышал голоса, посоветовавшие убить мужа сестры. Кроме того, ему лично казалось, что между супругами недостаточно хорошие отношения.Устанавливаются все обстоятельства преступления. Кроме того, следователи выяснят, насколько было правомерно прекращение психиатрической клиникой принудительной меры медицинского характера.