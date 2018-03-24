На ул. Клубной в Ижевске сбили 8-летнего мальчика

Опубликована: 23 Марта 2018 г. 08:27



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Произошло ДТП в 11:21 напротив дома №39. Водитель автомобиля «Инфинити», женщина 1982 года рождения, наехала на пешехода, 8-летнего мальчика, ударила стоящий автомобиль «Хендай Туксан». В результате происшествия школьника с травмами госпитализировали.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает родителям, что дети-пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения.Отпуская ребенка на улицу, обратите его внимание на то, что переходить дорогу нужно строго по пешеходному переходу. Составьте для ребенка маршрут от дома до школы. Необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз пройдите этот маршрут вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок его запомнил.Самое главное, находясь на улице с ребенком, сами всегда соблюдайте Правила дорожного движения. Вы для ребенка – главный авторитет и пример!