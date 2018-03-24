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Судебные приставы Удмуртии провели рейды по взысканию долгов по зарплате
Опубликована: 23 Марта 2018 г. 10:35 Окончено 39 исполнительных производств, взыскателям перечислено 2,4 млн. рублей - таковы результаты рейдовых мероприятий о взыскании задолженности по заработной плате судебных приставов УФССП России по Удмуртской Республике.
По итогам, рамках 77 исполнительных документов на сумму 6,7 млн. рублей установлено местонахождение должников. По 63 производствам на сумму 3,1 млн. рублей руководителям должников-организаций вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.
В рамках четырёх исполнительных производств на сумму 1,8 млн. рублей произведены аресты имущества с предварительной стоимостью 2,3 млн. рублей.
Всего осуществлены выходы в рамках 303 исполнительных производств, сумма задолженности по которым составляет 15 млн. 150 тыс. рублей.