Судебные приставы Удмуртии провели рейды по взысканию долгов по зарплате

Опубликована: 23 Марта 2018 г. 10:35



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По итогам, рамках 77 исполнительных документов на сумму 6,7 млн. рублей установлено местонахождение должников. По 63 производствам на сумму 3,1 млн. рублей руководителям должников-организаций вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.В рамках четырёх исполнительных производств на сумму 1,8 млн. рублей произведены аресты имущества с предварительной стоимостью 2,3 млн. рублей.Всего осуществлены выходы в рамках 303 исполнительных производств, сумма задолженности по которым составляет 15 млн. 150 тыс. рублей.