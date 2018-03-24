Житель Удмуртии убил уснувшего хозяина дома за беспорядок

Опубликована: 23 Марта 2018 г. 11:41



фото: twitter.com фото: twitter.com

Ранее неоднократно судимый мужчина не имел собственного жилья вместе с сожительницей проживал в квартире 51-летнего знакомого в с. Алнаши. Все трое нередко злоупотребляли спиртными напитками.После очередного застолья хозяин квартиры уснул, и в этот момент осужденный внезапно разозлился из-за беспорядка в квартире. Он подошел к спящему товарищу и нанес ему несколько ударов по лицу. После того, как потерпевший упал на пол, осужденный попинал его ногами, а после продолжил выпивать. На следующий день хозяина квартиры обнаружили без признаков жизни.