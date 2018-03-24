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Житель Удмуртии убил уснувшего хозяина дома за беспорядок
Опубликована: 23 Марта 2018 г. 11:41 К 9 годам лишения свободы приговорили 38-летнего жителя с. Алнаши, признанного виновным по «статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее неоднократно судимый мужчина не имел собственного жилья вместе с сожительницей проживал в квартире 51-летнего знакомого в с. Алнаши. Все трое нередко злоупотребляли спиртными напитками.
После очередного застолья хозяин квартиры уснул, и в этот момент осужденный внезапно разозлился из-за беспорядка в квартире. Он подошел к спящему товарищу и нанес ему несколько ударов по лицу. После того, как потерпевший упал на пол, осужденный попинал его ногами, а после продолжил выпивать. На следующий день хозяина квартиры обнаружили без признаков жизни.