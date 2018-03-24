Житель Удмуртии убил уснувшего хозяина дома за беспорядок

Опубликована: 23 Марта 2018 г. 11:41

фото: twitter.com
К 9 годам лишения свободы приговорили 38-летнего жителя с. Алнаши, признанного виновным по «статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее неоднократно судимый мужчина не имел собственного жилья вместе с сожительницей проживал в квартире 51-летнего знакомого в с. Алнаши. Все трое нередко злоупотребляли спиртными напитками.

После очередного застолья хозяин квартиры уснул, и в этот момент осужденный внезапно разозлился из-за беспорядка в квартире. Он подошел к спящему товарищу и нанес ему несколько ударов по лицу. После того, как потерпевший упал на пол, осужденный попинал его ногами, а после продолжил выпивать. На следующий день хозяина квартиры обнаружили без признаков жизни.


Теги
мода бюджет музыка армия прокуратура США школа бизнес зоопарк пенсия образование религия депутат ДТП МЧС выборы занятость ЖКХ Владимир Путин Балезино вода ГЖД молодежь строительство Москва банк СМИ Удмуртия Ижевск пожар животные самолет Сарапул Новый год/Рождество природа звезда хоккей Можга конкурс Дмитрий Медведев рейтинг Ува ремонт дети физкультура Александр Волков видео суд Воткинск убийство траур преступление Малая Пурга технологии ИжГТУ оружие алкоголь туризм Госсовет УР выставка долг Игра кино наркотики спортсмен ветеран Интернет свадьба Ижавто погода инвалид лес торговля правительство МВД Голливуд ГИБДД безопасность промышленность Глазов фестиваль телевидение медицина праздник финансы футбол пристав терроризм семья транспорт Россия полиция штраф Завьялово дороги Украина творчество розыск СКП здоровье
Все теги
Яндекс.Погода