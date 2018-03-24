С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Опубликована: Сегодня 12:47



фото: newsment.ru фото: newsment.ru

По словам Дмитрия Медведева, на индексацию выделят 9,6 млрд рублей. Изменения коснутся около 4 млн российских граждан, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии.В постановлении, которое подписал глава правительства, уточняется, что коэффициент индексации равняется 1,029, то есть размер пенсий увеличится на 2,9%.С учетом повышения среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 966 рублей.