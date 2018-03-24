С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Опубликована: Сегодня 12:47

фото: newsment.ru
С 1 апреля в России повысятся социальные пенсии. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, повышение коснется также иных выплат, находящихся в зависимости от индекса роста соцпенсий.

По словам Дмитрия Медведева, на индексацию выделят 9,6 млрд рублей. Изменения коснутся около 4 млн российских граждан, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии.

В постановлении, которое подписал глава правительства, уточняется, что коэффициент индексации равняется 1,029, то есть размер пенсий увеличится на 2,9%.

С учетом повышения среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 966 рублей.


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