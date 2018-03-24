Житель Глазова пытался убить мужа своей возлюбленной

Опубликована: 23 Марта 2018 г. 13:52

фото: infpol.ru
В покушении на убийство обвиняют 30-летнего жителя Глазова, стрелявшего в мужа своей возлюбленной. На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

По данным следствия, у подозреваемого были близкие отношения с супругой 27-летнего потерпевшего, и он неоднократно бывал в их квартире. В один из таких визитов мужчина изготовил слепок с ключа от замка на входной двери квартиры, и позже изготовил с него дубликат ключа.

Вчера, 22 марта, около 7 часов утра он взял из дома самодельное огнестрельное оружие и пришел в подъезд, где выждал, когда хозяева покинут квартиру. Затем с помощью дубликата ключа он открыл входную дверь и вошел в квартиру.

Около 8 часов утра хозяин квартиры вернулся домой, где его в это время поджидал злоумышленник. Когда он вошел в прихожую, подозреваемый выстрелил в него. С огнестрельным ранением грудной клетки мужчину доставили в больницу, где ему в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал свою вину и пояснил, что в квартиру потерпевшего пришел с целью выяснить, почему его супруга продолжает жить с мужем.


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