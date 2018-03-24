Стали известны финальные результаты выборов Президента России

Опубликована: 23 Марта 2018 г. 14:56

фото: novosti-saratova.ru
Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 76,69 процента голосов. Таковы финальные итоги голосования, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу, 23 марта, пишет Lenta.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак (1,68 процента), глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05 процента), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76 процента), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68 процента), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65 процента).

Напомним, выборы главы государства состоялись в России 18 марта. Явка составила 67,47 процента.


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