Ижевчанин сбросил с 8 этажа женщину, отказавшуюся переспать с его другом

Опубликована: 23 Марта 2018 г. 16:02



фото: babruysk.by фото: babruysk.by

В июле 2017 года неоднократно судимый ижевчанин около 11 часов пошел в магазин за спиртным. К нему подошла ранее не знакомая женщина и попросила угостить ее спиртным. Он согласился, но в обмен на оказание ему интимных услуг. Купив алкоголь, они пошли в гости к другу осужденного - в квартиру, расположенную на 8 этаже одного из домов Ленинского района.Когда компания немного выпила, гость попросил хозяина квартиры выйти и совершил половой акт с новой знакомой, после чего ушел в душ. Когда он вернулся в комнату, женщина без одежды сидела на подоконнике «на корточках» спиной к окну. Он предложил ей переспать с хозяином квартиры, та отказалась, и между ними возник словесный конфликт. Женщина нецензурно выразилась в адрес мужчины, и это его разозлило.«Осужденный подошел к открытому окну, на котором сидела потерпевшая, хорошо понимая и осознавая происходящее он нанес со значительной силой удар левой рукой в область груди женщины, от которого последняя повалилась назад и выпала из окна квартиры на улицу», - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.От полученных в результате падения травм женщина скончалась на месте. Мужчина же, забрав телефон погибшей, ушел из квартиры друга и, встретив на улице своего знакомого, продолжил распивать спиртное.Свою вину обвиняемый признал частично, в содеянном раскаялся. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств суд отправил его исправительную колонию строгого режима на 7 лет.