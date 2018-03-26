В выходные в Удмуртию заглянет весна

Опубликована: 23 Марта 2018 г. 17:09



фото: stihi.ru фото: stihi.ru

Температурный фон в выходные будет выше, чем в предыдущие дни, сообщают синоптики. Ближайшей ночью прогнозируется -10..-15 °С. Днем в субботу температура воздуха составит -3..+2°С, в воскресенье 0..-5 °С.На дорогах в субботу и понедельник ожидаются накат и заносы.