В выходные в Удмуртию заглянет весна

Опубликована: 23 Марта 2018 г. 17:09

фото: stihi.ru
В Удмуртии снежная и ветреная погода будет сменятся спокойной и теплой в ближайшие выходные. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в субботу и понедельник ожидается снежная, ветреная погода, а в воскресенье - без существенных осадков и безветренно.

Температурный фон в выходные будет выше, чем в предыдущие дни, сообщают синоптики. Ближайшей ночью прогнозируется -10..-15 °С. Днем в субботу температура воздуха составит -3..+2°С, в воскресенье 0..-5 °С.

На дорогах в субботу и понедельник ожидаются накат и заносы.


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