Россиянам разрешили мочить манту

Опубликована: 23 Марта 2018 г. 18:21

фото: zdorovie-legkie.ru
Пробу на туберкулез (реакция Манту) можно мочить. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

«Нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой», — уточнила она.

Как пояснила Васильева, рекомендация не мочить манту связана с тем, что намокшее место, как правило, вытирают. «Намочить можно, потом просто промокнуть и все. С пробой Манту все не так строго — просто нельзя раздражать кожу», — сказала медик.

В феврале бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян не мочить место пробы на туберкулез. «Коллеги, не вздумайте мочить манту», — сказал он на вручении премий «За верность науке» в министерстве образования.

Проба Манту — иммунологический тест, который придумал французский медик Шарль Манту. Присутствие в организме туберкулезной инфекции определяют путем введения туберкулина (общее название экстрактов микробактерий, используемых для внутрикожных диагностических проб на туберкулез у человека и животных).


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