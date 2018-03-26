Ижевчанин не хотел платить долг в 5 млн рублей и прикрылся задолженностью по алиментам

Опубликована: Сегодня 08:30



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Мужчина задолжал в пользу другого физического лица 5 млн рублей. На его имущество был наложен арест, а в дальнейшем оно было передано на реализацию в Росимущество. Торги не состоялись, и нереализованное имущество должны были передать взыскателю в счёт погашения долга. Но мужчина заявил, что арестованное имущество подлежит передаче супруге в счёт погашения задолженности по алиментам.Судебный пристав ограничил должника в праве управления автомобилем и в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, гражданина привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».