Ижевчанин не хотел платить долг в 5 млн рублей и прикрылся задолженностью по алиментам

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: imenno.ru
Житель Ижевска, чтобы не оплачивать долг в размере пяти миллионов рублей, пытался переоформить арестованное имущество на супругу, прикрываясь при этом долгом по алиментам.

Мужчина задолжал в пользу другого физического лица 5 млн рублей. На его имущество был наложен арест, а в дальнейшем оно было передано на реализацию в Росимущество. Торги не состоялись, и нереализованное имущество должны были передать взыскателю в счёт погашения долга. Но мужчина заявил, что арестованное имущество подлежит передаче супруге в счёт погашения задолженности по алиментам.

Судебный пристав ограничил должника в праве управления автомобилем и в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, гражданина привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».


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