В Ижевске водитель ВАЗа с признаками опьянения протаранил столб

Опубликована: Сегодня 09:28

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Пассажиру «ВАЗ-21144» понадобилась медицинская помощь после аварии со столбом. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, произошло ДТП в Ижевске 24 марта, в 7:32, на ул. Новоажимова, напротив дома № 7 ул. Маяковского.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21144», мужчина, 1981 года рождения, не справился с управлением и наехал на препятствие - световую опору. В результате ДТП получил травмы пассажир автомобиля, мужчина 1991 года рождения,.

В Госавтоинспекции отметили, что в момент ДТП водитель управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Всего за прошедшие выходные дни, с 23 по 25 марта, на территории республики выявлено и пресечено 58 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, либо отказавшимися от процедуры прохождения освидетельствования на состояние опьянения.


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