В Ижевске водитель ВАЗа с признаками опьянения протаранил столб

Опубликована: Сегодня 09:28



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «ВАЗ-21144», мужчина, 1981 года рождения, не справился с управлением и наехал на препятствие - световую опору. В результате ДТП получил травмы пассажир автомобиля, мужчина 1991 года рождения,.В Госавтоинспекции отметили, что в момент ДТП водитель управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.Всего за прошедшие выходные дни, с 23 по 25 марта, на территории республики выявлено и пресечено 58 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, либо отказавшимися от процедуры прохождения освидетельствования на состояние опьянения.