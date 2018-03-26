По меньшей мере 56 человек погибли при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Опубликована: Сегодня 11:36

фото: vk.com/ivanteevkatv
По меньшей мере 56 человек погибли при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Эти  цифры подтвердили в Следственном комитете РФ. «В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек. С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре», — говорится в сообщении.

Торговый центр «Зимняя вишня» в центре Кемерово загорелся днем 25 марта. Возгорание началось около 16:00 по местному времени (12:00 мск) и за три часа пожарным удалось лишь частично его локализовать. По словам замгубернатора Кемеровской области Владимира Чернова, пожар начался в одном из кинозалов на последнем, четвертом этаже торгового центра. Затем огонь быстро распространился на другие этажи. Работающие на месте спасатели МЧС опасаются, что здание может обрушиться и задеть соседние строения — оттуда тоже эвакуировали людей.

Позднее Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. Там кто-то поджег поролоновый наполнитель. Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. В результате некоторые оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержаны 4 человека, среди них руководитель управляющей компании и арендатор помещения, откуда, предположительно, начался пожар.

Спасательные работы продолжаются.


Теги
пристав правительство ремонт свадьба убийство фестиваль Новый год/Рождество Александр Волков футбол зоопарк Интернет выставка религия дороги семья прокуратура Москва оружие Дмитрий Медведев пожар депутат МВД Ижавто траур здоровье ГИБДД телевидение преступление технологии СМИ конкурс промышленность Госсовет УР безопасность медицина торговля Воткинск Ижевск бюджет Можга суд долг США транспорт Ува СКП Балезино ЖКХ Сарапул Малая Пурга полиция молодежь дети животные физкультура ветеран мода Удмуртия ИжГТУ лес видео выборы рейтинг строительство бизнес алкоголь наркотики Глазов хоккей природа пенсия музыка Завьялово армия терроризм звезда кино МЧС Голливуд финансы Украина вода ГЖД занятость самолет праздник Владимир Путин школа инвалид погода Игра штраф туризм банк ДТП творчество розыск образование Россия спортсмен
Все теги
Яндекс.Погода