По меньшей мере 56 человек погибли при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Опубликована: Сегодня 11:36



фото: vk.com/ivanteevkatv фото: vk.com/ivanteevkatv

Торговый центр «Зимняя вишня» в центре Кемерово загорелся днем 25 марта. Возгорание началось около 16:00 по местному времени (12:00 мск) и за три часа пожарным удалось лишь частично его локализовать. По словам замгубернатора Кемеровской области Владимира Чернова, пожар начался в одном из кинозалов на последнем, четвертом этаже торгового центра. Затем огонь быстро распространился на другие этажи. Работающие на месте спасатели МЧС опасаются, что здание может обрушиться и задеть соседние строения — оттуда тоже эвакуировали людей.Позднее Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. Там кто-то поджег поролоновый наполнитель. Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. В результате некоторые оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные.Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержаны 4 человека, среди них руководитель управляющей компании и арендатор помещения, откуда, предположительно, начался пожар.Спасательные работы продолжаются.