Два наркопритона закрыли правоохранители в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:42



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Так, за содержание наркопритона в своей квартире задержан 27-летний житель дома по ул. И. Закирова. Ранее мужчина был судим за незаконное хранение наркотических средств.Еще один наркопритон был закрыт на ул. Автозаводской. Хозяин квартиры – 33-летний, ранее судимый за кражу ижевчанин.В обоих случаях подозреваемые предоставляли свои квартиры для потребления ацетилированного опия.В настоящее время возбуждены уголовные дела по ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.