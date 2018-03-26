Два наркопритона закрыли правоохранители в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:42

фото: 18.мвд.рф
Деятельность двух наркопритонов закрыли в Ижевске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике.

Так, за содержание наркопритона в своей квартире задержан 27-летний житель дома по ул. И. Закирова. Ранее мужчина был судим за незаконное хранение наркотических средств.

Еще один наркопритон был закрыт на ул. Автозаводской. Хозяин квартиры – 33-летний, ранее судимый за кражу ижевчанин.

В обоих случаях подозреваемые предоставляли свои квартиры для потребления ацетилированного опия.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.


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