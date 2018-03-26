|
Перевозившего суррогатный алкоголь жителя Пермского края задержали в Удмуртии за дачу взятки
Опубликована: Сегодня 13:47 В мелком взяточничестве подозревают 29-летнего жителя Пермского края, предложившего деньги сотрудникам полиции. Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до одного года.
По данным следствия, 23 марта этого года подозреваемый ехал на автомобиле «ГАЗель» в дер. Новые Марасаны Завьяловского района. Автомобиль был остановлен сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В кузове правоохранители обнаружили 3,5 тыс. бутылок фальсифицированной алкогольной продукции.
Водитель предложил скрыть данный факт и попытался передать им взятку в размере 5 тыс. рублей. В момент совершения противоправных действий он был задержан сотрудниками полиции.