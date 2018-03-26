Перевозившего суррогатный алкоголь жителя Пермского края задержали в Удмуртии за дачу взятки

Опубликована: Сегодня 13:47



фото: nashinovosti.com фото: nashinovosti.com

По данным следствия, 23 марта этого года подозреваемый ехал на автомобиле «ГАЗель» в дер. Новые Марасаны Завьяловского района. Автомобиль был остановлен сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В кузове правоохранители обнаружили 3,5 тыс. бутылок фальсифицированной алкогольной продукции.Водитель предложил скрыть данный факт и попытался передать им взятку в размере 5 тыс. рублей. В момент совершения противоправных действий он был задержан сотрудниками полиции.