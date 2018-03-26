Умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди

Опубликована: Сегодня 14:52

фото: rostovgazeta.ru
В Москве умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди. Как пишет «МК», предварительной причиной его смерти мог стать сердечный приступ.

Известно, что в ночь на 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. «Скорую» ему вызвал случайный прохожий. Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Сергей Мавроди создал компанию МММ в 1992 году. Она быстро набрала популярность и стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, а когда поток клиентов перестал расти, начались невыплаты. По различным оценкам, число пострадавших от МММ людей достигло 10-15 миллионов человек.

В 2007-м Мавроди получил 4 с половиной года тюрьмы за мошенничество. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.


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