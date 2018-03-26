Двухлетняя девочка погибла при пожаре в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:07

фото: gorodche.ru
Двухлетняя девочка погибла при пожаре в Ижевске. По сообщению следственных органов, которые начали по данному факту проверку, маму ребенка ребенка успели спасти. С отравлением продуктами горения ее доставили в больницу.

Вчера, 25 марта, около 23 часов загорелся жилой дом на СНТ «Виктория» по ул. Славянское шоссе. В доме проживала семья из четырех человек: супруги и двое несовершеннолетних детей. В ночь, когда произошел пожар, супруг и один из детей находились у бабушки.

Женщина с дочкой остались дома: мама получила отравление, сейчас ей оказывается медицинская помощь, их 2-летняя дочь погибла. Предварительная причина возгорания - неисправность отопительной системы, дымоходов.

В результате пожара строение полностью было уничтожено огнем. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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