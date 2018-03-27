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Недавно родившемуся в зоопарке Удмуртии медвежонку дали имя
Опубликована: Сегодня 09:27 Белому медвежонку, родившемуся несколько месяцев назад в зоопарке Удмуртии, выбрали имя. Как сообщается в официальной группе зверинца в соцсети ВКонтакте, девочке выбрали имя Пурга.
Выбор был сделан единогласно, а вариант предложила подписчица группы Наталья Дмитриева. Теперь ее ожидает приятный подарок от администрации ижевского зоопарка.
Напомним, белый медвежонок родился в зоопарке Удмуртии в декабре 2017 года и впервые вышел на улицу из берлоги 14 марта. Сотрудники зверинца опубликовали видео первого выхода в вольер белого медвежонка и предложили горожанам помочь в выборе имени нового обитателя.