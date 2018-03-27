Молодая девушка попала под колеса автомобиля на улице Гагарина в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:33

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Молодая девушка попала под колеса автомобиля на улице Гагарина в Ижевске. Произошло ДТП накануне, 26 марта, в 22:40 напротив дома № 4 «а».

37-летний водитель «Лада Гранта» сбил пешехода – девушку, 1994 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия она получила травмы и была госпитализирована.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям, что приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу они обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

В свою очередь пешеходы должны помнить, что на нерегулируемых переходах они могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедившись, что переход для них будет безопасен.


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