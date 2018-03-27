Молодая девушка попала под колеса автомобиля на улице Гагарина в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:33



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

37-летний водитель «Лада Гранта» сбил пешехода – девушку, 1994 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия она получила травмы и была госпитализирована.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям, что приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу они обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.В свою очередь пешеходы должны помнить, что на нерегулируемых переходах они могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедившись, что переход для них будет безопасен.