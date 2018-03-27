|
Молодая девушка попала под колеса автомобиля на улице Гагарина в Ижевске
Опубликована: Сегодня 10:33 Молодая девушка попала под колеса автомобиля на улице Гагарина в Ижевске. Произошло ДТП накануне, 26 марта, в 22:40 напротив дома № 4 «а».
37-летний водитель «Лада Гранта» сбил пешехода – девушку, 1994 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия она получила травмы и была госпитализирована.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям, что приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу они обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.
В свою очередь пешеходы должны помнить, что на нерегулируемых переходах они могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедившись, что переход для них будет безопасен.