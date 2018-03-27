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В Кемеровской области объявлен трёхдневный траур
Опубликована: Сегодня 11:37 Во вторник, 27 марта, в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур. Уточняется, что количество пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 67 человек.
— В результате пожара в ТРЦ пострадал 131 человек, из них 64 человека погибли, 14 человек (в том числе 3 ребёнка) госпитализированы, 53 — амбулаторно, — говорится в сообщении экстренных служб.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Сотрудники МЧС до сих пор работают над ликвидацией последствий возгорания и разбором завалов.
В результате пожара погибло 64 человека. В настоящее время опознаны тела 25 человек.