В Кемеровской области объявлен трёхдневный траур

Опубликована: Сегодня 11:37

фото: vk.com/incident_42
Во вторник, 27 марта, в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур. Уточняется, что количество пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 67 человек.

— В результате пожара в ТРЦ пострадал 131 человек, из них 64 человека погибли, 14 человек (в том числе 3 ребёнка) госпитализированы, 53 — амбулаторно, — говорится в сообщении экстренных служб.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Сотрудники МЧС до сих пор работают над ликвидацией последствий возгорания и разбором завалов.

В результате пожара погибло 64 человека. В настоящее время опознаны тела 25 человек.


Теги
выставка МВД розыск убийство самолет занятость Завьялово вода инвалид пенсия ДТП медицина Интернет депутат преступление прокуратура дети конкурс Голливуд физкультура футбол Можга терроризм выборы СКП семья полиция СМИ религия транспорт звезда алкоголь армия пожар молодежь природа музыка оружие зоопарк телевидение правительство Москва дороги спортсмен Новый год/Рождество Дмитрий Медведев Удмуртия Балезино хоккей промышленность безопасность торговля технологии финансы лес ремонт животные школа банк долг пристав образование мода бюджет кино свадьба МЧС штраф Украина Ува Сарапул рейтинг строительство праздник Александр Волков Игра Госсовет УР здоровье ГЖД ЖКХ погода ГИБДД Воткинск туризм Малая Пурга Россия суд фестиваль бизнес траур Глазов США Ижавто Ижевск ветеран видео ИжГТУ творчество Владимир Путин наркотики
Все теги
Яндекс.Погода