Почти 19 тыс жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

Опубликована: Сегодня 12:41



фото: gripptips.ru фото: gripptips.ru

В Ижевске с 19 по 25 марта за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8770 человек, в том числе дети до 14 лет – 5836 человек.По результатам лабораторных исследований у некоторых больных были выделены вирусы гриппа А и В.В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать комплекс профилактических мероприятий:- избегать мест большого скопления людей;- чаще проветривать помещение;- использовать защитные меры (маску);- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.