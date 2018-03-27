Почти 19 тыс жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

Опубликована: Сегодня 12:41

фото: gripptips.ru
Почти 19 тыс жителей Удмуртии заболели ОРВИ за прошедшую неделю. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, из них 12449 человек – дети до 14 лет. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечались среди детей в возрасте 0-2 года и 3-6 лет.

В Ижевске с 19 по 25 марта за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8770 человек, в том числе дети до 14 лет – 5836 человек.

По результатам лабораторных исследований у некоторых больных были выделены вирусы гриппа А и В.

В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать комплекс профилактических мероприятий:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.


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