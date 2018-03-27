Менявший колесо житель Ижевска лишился 275 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 13:46

фото: cod33.ru
В Удмуртии при силовой поддержке сотрудников СОБР задержаны трое подозреваемых в краже крупной суммы денег. Местные жители 1971, 1977 и 1981 года рождения вытащили из автомобиля 275 тыс рублей.

Посетительница одного из банков в Устиновском районе Ижевска, вернувшись к своему автомобилю, увидела, что заднее колесо проколото. Она сообщила об этом супругу, который через некоторое время подъехал на стоянку.

Пока мужчина менял колесо, из салона его автомобиля был похищен портфель, в котором находились документы и деньги - 275 тыс рублей.

По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны и заключены под стражу. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.
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