Менявший колесо житель Ижевска лишился 275 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 13:46



фото: cod33.ru фото: cod33.ru

Посетительница одного из банков в Устиновском районе Ижевска, вернувшись к своему автомобилю, увидела, что заднее колесо проколото. Она сообщила об этом супругу, который через некоторое время подъехал на стоянку.

Пока мужчина менял колесо, из салона его автомобиля был похищен портфель, в котором находились документы и деньги - 275 тыс рублей.

По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны и заключены под стражу. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.