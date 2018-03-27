Очевидцев аварии на ул. Славянское шоссе разыскивают в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:59



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Очевидцев данного ДТП убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Ижевску по телефонам: 416-084, 8909-054-16-19, либо в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700 и 415-701.