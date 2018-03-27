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Очевидцев аварии на ул. Славянское шоссе разыскивают в Ижевске
Опубликована: Сегодня 15:59 Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев аварии, произошедшей в Ижевске 23 декабря 2017 года, около 18:05 напротив здания № 0/24 по ул. Славянское шоссе. В тот день столкнулись автомобили Ford Focus и Toyota RAV4.
Очевидцев данного ДТП убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Ижевску по телефонам: 416-084, 8909-054-16-19, либо в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700 и 415-701.