Очевидцев аварии на ул. Славянское шоссе разыскивают в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:59

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев аварии, произошедшей в Ижевске 23 декабря 2017 года, около 18:05 напротив здания № 0/24 по ул. Славянское шоссе. В тот день столкнулись автомобили Ford Focus и Toyota RAV4.

Очевидцев данного ДТП убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Ижевску по телефонам: 416-084, 8909-054-16-19, либо в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700 и 415-701.


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