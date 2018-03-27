Владимир Путин объявил 28 марта общенациональным днем траура в связи с трагедией в Кемерово

Опубликована: Сегодня 17:10

фото: скриншот видео
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Как пишет РБК, текст документа опубликован на сайте Кремля.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 28 марта 2018 года днем траура в России», — говорится в указе. В этот день, как уточняется в документе, на всей территории России будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам 28 марта, по данным администрации главы государства, предложено отменить развлекательные мероприятия и программы.

Правительству России и региональным властям президент также поручил «принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при происшествии в Кемерово». Указ, как отмечается в документе, вступает в силу со дня его подписания.

Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Огонь начал распространяться на четвертом этаже здания, где находились детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. В одном из них, как рассказывали РБК очевидцы происшествия, оказалась заблокирована группа детей. По последним данным МЧС, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Наиболее вероятной версией случившегося в Следственном комитете назвали короткое замыкание.

По факту гибели людей завели уголовное дело по трем статьям УК РФ — ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования этого дела уже были задержаны пять человек, в том числе технический директор компании — собственник здания ТЦ, арендатор помещения, в котором, предположительно, возникло возгорание, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также работник ЧОПа, который, по данным следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

26 марта в Кемерово вместе с группой следователей центрального аппарата СК прибыл глава ведомства Александр Бастрыкин. Утром на следующий день в город приехал Путин. Президент возложил цветы к стихийному мемориалу у торгового центра, посетил в больнице пострадавших, а также встретился в здании судмедэкспертизы с родственниками и жителями Кемерово. Их он заверил в том, что ​все виновные в трагедии понесут наказание. Также президент посоветовал не сомневаться в официальных данных по количеству погибших и не доверять распространяющейся в социальных сетях информации.


Теги
животные семья суд СМИ религия футбол природа Ижевск МВД ЖКХ туризм дети Завьялово ДТП выставка Москва зоопарк рейтинг здоровье погода Сарапул хоккей розыск наркотики СКП Удмуртия ГЖД самолет промышленность Воткинск звезда Новый год/Рождество терроризм занятость банк спортсмен алкоголь убийство оружие Украина ГИБДД безопасность ИжГТУ мода Интернет долг вода творчество фестиваль технологии Балезино Россия праздник торговля армия молодежь правительство депутат финансы телевидение Игра Можга штраф Ижавто свадьба преступление медицина Госсовет УР инвалид транспорт Ува Владимир Путин Глазов строительство пожар пенсия полиция образование пристав МЧС лес кино физкультура Александр Волков Голливуд школа ремонт дороги музыка Малая Пурга ветеран конкурс траур прокуратура Дмитрий Медведев бюджет видео бизнес выборы США
Все теги
Яндекс.Погода