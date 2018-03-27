Владимир Путин объявил 28 марта общенациональным днем траура в связи с трагедией в Кемерово

Опубликована: Сегодня 17:10



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«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 28 марта 2018 года днем траура в России», — говорится в указе. В этот день, как уточняется в документе, на всей территории России будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам 28 марта, по данным администрации главы государства, предложено отменить развлекательные мероприятия и программы.Правительству России и региональным властям президент также поручил «принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при происшествии в Кемерово». Указ, как отмечается в документе, вступает в силу со дня его подписания.Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Огонь начал распространяться на четвертом этаже здания, где находились детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. В одном из них, как рассказывали РБК очевидцы происшествия, оказалась заблокирована группа детей. По последним данным МЧС, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Наиболее вероятной версией случившегося в Следственном комитете назвали короткое замыкание.По факту гибели людей завели уголовное дело по трем статьям УК РФ — ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования этого дела уже были задержаны пять человек, в том числе технический директор компании — собственник здания ТЦ, арендатор помещения, в котором, предположительно, возникло возгорание, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также работник ЧОПа, который, по данным следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.26 марта в Кемерово вместе с группой следователей центрального аппарата СК прибыл глава ведомства Александр Бастрыкин. Утром на следующий день в город приехал Путин. Президент возложил цветы к стихийному мемориалу у торгового центра, посетил в больнице пострадавших, а также встретился в здании судмедэкспертизы с родственниками и жителями Кемерово. Их он заверил в том, что ​все виновные в трагедии понесут наказание. Также президент посоветовал не сомневаться в официальных данных по количеству погибших и не доверять распространяющейся в социальных сетях информации.