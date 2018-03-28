В Удмуртии ожидается сокращение чиновников

Опубликована: Сегодня 08:30



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«Мы создали аналитическую группу, которая рассматривает каждое ведомство, каждую сферу, каждое направление в зависимости от полномочий в зависимости от количества сотрудников, помещений. <…> После того, как мы всё взвесим, после того как мы проанализируем возможности дальнейшего трудоустройства сокращенных сотрудников, после этого мы будем анонсировать и потом уже принимать решения», - сообщил глава кабмина.Напомним, что в 2017 году в Удмуртии анонсировали сокращение 10% или более 200 государственных гражданских служащих.