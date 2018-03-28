В Удмуртии ожидается сокращение чиновников

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: repinlife.ru
В Удмуртии планируют сократить количество чиновников. Как пишет информагентство Сусанин, об этом журналистам во вторник, 27 марта, сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. Он уточнил, что сокращение штата станет одним из шагов по повышению эффективности органов исполнительной власти.

«Мы создали аналитическую группу, которая рассматривает каждое ведомство, каждую сферу, каждое направление в зависимости от полномочий в зависимости от количества сотрудников, помещений. <…> После того, как мы всё взвесим, после того как мы проанализируем возможности дальнейшего трудоустройства сокращенных сотрудников, после этого мы будем анонсировать и потом уже принимать решения», - сообщил глава кабмина.

Напомним, что в 2017 году в Удмуртии анонсировали сокращение 10% или более 200 государственных гражданских служащих.


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