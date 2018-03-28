Приставы Удмуртии нашли сменившего фамилию должника из Кировской области

Опубликована: Сегодня 09:32



фото: uvaomos.news фото: uvaomos.news

Судебные приставы-исполнители выехали в организацию, в которой предположительно работал неплательщик алиментов, и выяснили, что мужчина не только скрывает своё место проживания, но и сменил фамилию, женившись во второй раз.С должника взяли объяснения. Оказалось, что мужчина официально трудоустроен, и приставы направили в бухгалтерию документы для удержания 1/3 части заработной платы.