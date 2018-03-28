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Приставы Удмуртии нашли сменившего фамилию должника из Кировской области
Опубликована: Сегодня 09:32 Коллеги из Кировской области прислали разыскное задание в Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике. Целью было установить фактическое местонахождение должника.
Судебные приставы-исполнители выехали в организацию, в которой предположительно работал неплательщик алиментов, и выяснили, что мужчина не только скрывает своё место проживания, но и сменил фамилию, женившись во второй раз.
С должника взяли объяснения. Оказалось, что мужчина официально трудоустроен, и приставы направили в бухгалтерию документы для удержания 1/3 части заработной платы.